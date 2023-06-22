Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В Ростове на проспекте Сельмаш начали ремонтировать пути. Из-за этого перестали ходить трамваи №4 и 10. Они стоят сейчас на кольце.
Когда закончатся работы, не известно. Ранее департамент транспорта Ростова не предупреждал о ремонтных работах на трамвайных путях на Сельмаше.
Информация уточняется.
Ранее сообщалось, как из-за дорожных работ изменятся маршруты общественного транспорта на Западном в Ростове.