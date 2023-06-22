rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Изображение материала

Трамваи перестали ходить на Сельмаше в Ростове из-за ремонта путей

22 июня 2023, 09:14
Фото: 1MI
В Ростове на Сельмаше перестали ходить трамваи из-за ремонта путей
В Ростове на Сельмаше перестали ходить трамваи из-за ремонта путей, сообщили очевидцы.

В Ростове на проспекте Сельмаш начали ремонтировать пути. Из-за этого перестали ходить трамваи №4 и 10. Они стоят сейчас на кольце.

Когда закончатся работы, не известно. Ранее департамент транспорта Ростова не предупреждал о ремонтных работах на трамвайных путях на Сельмаше.

Донской Минтранс объявил о полном переходе общественного транспорта на безнал
Узнать подробнее

Информация уточняется.

Ранее сообщалось, как из-за дорожных работ изменятся маршруты общественного транспорта на Западном в Ростове.

Читайте также:
Движение транспорта ограничили на выезде из Ростова в районе пожара на торговой базеПробка образовалась в Ростове из-за пожара на торговой базе 22 июняГИБДД оштрафовало водителя, припарковавшегося посреди тротуара на Садовой в Ростове
#Виктория Прутковская#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Город#Городская среда#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Как адский пожар уничтожил крупный рынок по Ростовом и что там происходит сейчас
Сегодня, 08:32
Водитель заживо сгорел в грузовике в Ростовской области вечером 21 июня
Сегодня, 08:27
Появилось видео с последствиями пожара на рынке «Альтус» под Ростовом 22 июня
Сегодня, 08:49
«Частенько там выгорает»: ростовчане прокомментировали крупный пожар на торговой базе
Сегодня, 08:24
Адвокат Беркович сообщил подробности обыска у ростовской активистки Спорышевой
Сегодня, 08:26
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 08:50