В канун Дня памяти и скорби Ростовскую область озарили «Огненные картины войны»

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Published Сегодня, 08:54
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Патриотическая акция, посвященная Дню памяти и скорби, прошла 21 июня в двух Городах воинской славы Ростовской области — Ростове-на-Дону и Таганроге. Инициированная «Единой Россией», акция проходит в донском регионе уже в третий раз.
В донской столице акция проходила на территории сквера им. Фрунзе, на площади перед Областным домом народного творчества. Ее участниками стали депутаты Законодательного Собрания Ростовской области и Ростовской-на-Дону городской Думы, активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии», «Волонтеры Победы», а также жители города.
С речью к собравшимся обратился Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко: «В истории нашего Отечества есть много памятных дат. Но, пожалуй, день 22 июня является самой печальной датой для нашей Родины. Именно в этот день для сотен миллионов жителей нашей большой страны разделилась на „до“ и „после“ войны. Четыре года страданий и лишений. Но мужество наших солдат, офицеров и генералов позволило преодолеть все тяготы войны и победить. И мы с вами должны хранить благодарную память нашим предкам, должны уважать и помнить нашу историю и, самое главное — подвиг нашего многонационального народа в годы Великой Отечественной войны».
С приветственным словом также выступила руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Ростовской области Татьяна Карасева. «Сегодня мы вспоминаем тех, кто более 80 лет назад встал на защиту нашей Родины. Как и тогда, сейчас тысячи наших ребят выполняют свой гражданский долг в зоне СВО. И мы верим, что скоро они вернутся домой».
С помощью нескольких тысяч горящих свечей партийные волонтеры и активисты изобразили танк Т-34 — один из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. Прообразом изображения стал находящийся на Гвардейской площади памятник, посвященный гвардейским танковым подразделениям, которые освобождали донскую столицу в 1943 году.
«Эта акция проводится, прежде всего, для молодых людей. Ведь сегодня они уже редко могут услышать рассказы очевидцев — ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну. Но нам важно, чтобы те события были запечатлены в их сознании. И такие акции, проводимые в рамках партийного проекта „Историческая память“, дают нам возможность в доступной и красочной форме напомнить молодым людям, что происходило более 80 лет назад», — подчеркнул Александр Ищенко.
Солидарную позицию выразил заместитель председателя комитета донского парламента по строительству Сергей Ковалев: «Для молодежи это очень важно — знать свою историю.
Подобные мероприятия позволяют нам задуматься о том, через что пришлось пройти нашим дедам и прадедам, какой ценой они одержали победу в той страшной войне. И память о тех событиях сегодня объединяет всех жителей нашей страны».
Создание картины сопровождалось песнями военных лет в исполнении ансамбля «Успех» под руководством Аси Компаниец и студенческих коллективов донских вузов. Также участники акции возложили цветы к вечному огню мемориального комплекса «Павшим воинам» и почтили память погибших в годы ВОВ минутой молчания.
В свою очередь, в Таганроге участники акции создали изображение, символизирующее Петрушинскую «Балку смерти», в которой во время оккупации города были расстреляны тысячи мирных жителей. Добавим, патриотические мероприятия ко Дню памяти и скорби прошли по всей Ростовской области.