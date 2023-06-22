В канун Дня памяти и скорби Ростовскую область озарили «Огненные картины войны»

С речью к собравшимся обратился Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко: «В истории нашего Отечества есть много памятных дат. Но, пожалуй, день 22 июня является самой печальной датой для нашей Родины. Именно в этот день для сотен миллионов жителей нашей большой страны разделилась на „до“ и „после“ войны. Четыре года страданий и лишений. Но мужество наших солдат, офицеров и генералов позволило преодолеть все тяготы войны и победить. И мы с вами должны хранить благодарную память нашим предкам, должны уважать и помнить нашу историю и, самое главное — подвиг нашего многонационального народа в годы Великой Отечественной войны».