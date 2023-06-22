Уже в субботу, 24 июня, регион накроют дожди и грозы, 25 июня ожидаются сильные дожди с грозой и ветром скоростью до 18 метров в секунду. При этом если температура воздуха ночью будет достаточно комфортной и поднимется до +17 — 22 градусов, то днем дончанам следует быть готовым к тридцатиградусной жаре. В отдельных районах ожидается температура +36 градусов.