Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 23 июня, дончан ожидает переменная облачность с порывистым метров скоростью до 14 метров в секунду. В ночь на пятницу в северных районах Ростовской области ожидается температура до +6 градусов, в большинстве районов температура будет колебаться от +8 до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +24 — 31 градуса.
Уже в субботу, 24 июня, регион накроют дожди и грозы, 25 июня ожидаются сильные дожди с грозой и ветром скоростью до 18 метров в секунду. При этом если температура воздуха ночью будет достаточно комфортной и поднимется до +17 — 22 градусов, то днем дончанам следует быть готовым к тридцатиградусной жаре. В отдельных районах ожидается температура +36 градусов.
Ранее стало известно, в какой из летних месяцев ростовчан ожидает адская жара.