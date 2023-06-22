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В конце недели Ростовскую область накроет дождями и шквалистым ветром

22 июня 2023, 18:10
Фото: pxhere.com
В конце недели Ростовскую область накроет дождями и шквалистым ветром
В Ростовской области конец недели встретит дончан дождями и жарой до +36 градусов, об этом сообщили в пресс-службе Росгидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 23 июня, дончан ожидает переменная облачность с порывистым метров скоростью до 14 метров в секунду. В ночь на пятницу в северных районах Ростовской области ожидается температура до +6 градусов, в большинстве районов температура будет колебаться от +8 до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +24 — 31 градуса.

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Уже в субботу, 24 июня, регион накроют дожди и грозы, 25 июня ожидаются сильные дожди с грозой и ветром скоростью до 18 метров в секунду. При этом если температура воздуха ночью будет достаточно комфортной и поднимется до +17 — 22 градусов, то днем дончанам следует быть готовым к тридцатиградусной жаре. В отдельных районах ожидается температура +36 градусов.

Ранее стало известно, в какой из летних месяцев ростовчан ожидает адская жара.

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