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В МЧС уточнили место пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня

22 июня 2023, 06:11
Фото: МЧС/ТГ канал Ростовская телега
Пожар произошел на торговой базе «Альтрус», недалеко от рынка «Классик» в Ростовской области, сообщили в региональном МЧС.

В МЧС сообщили о крупном пожаре в Аксайском районе. Огонь охватил склад с посудой и электротехникой на площади в 2000 квадратных метров.

Возгорание произошло недалеко от рынка «Классик», на территории торговой базы «Альтрус». Предварительно, причиной пожара называют проблемы с проводкой.

Площадь пожара на рынке «Классик» под Ростовом увеличилась до 2000 квадратных метров
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О пострадавших пока не сообщается.

В тушении участвуют больше 100 спасателей, и более 40 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

Ранее появилось видео пожара на рынке «Классик» под Ростовом.

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