Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В МЧС сообщили о крупном пожаре в Аксайском районе. Огонь охватил склад с посудой и электротехникой на площади в 2000 квадратных метров.
Возгорание произошло недалеко от рынка «Классик», на территории торговой базы «Альтрус». Предварительно, причиной пожара называют проблемы с проводкой.
О пострадавших пока не сообщается.
В тушении участвуют больше 100 спасателей, и более 40 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8.
Ранее появилось видео пожара на рынке «Классик» под Ростовом.