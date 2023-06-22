Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:57
Напомним, что пожар на рынке «Классик», который относится к Аксайскому району и находится в непосредственной близости от Ростова-на-Дону, вспыхнул утром 22 июня.
Огонь вспыхнул на складе с посудой и электротехникой. В МЧС уточнили, что речь идет о торговой базе «Альтус». В настоящее время пожар разросся до 2 тысяч квадратных метров.
По предварительной версии, причиной возгорания могли стать проблемы с электропроводкой.
Для тушения рынка уже направили пожарный поезд и вертолет.
Ранее рынок «Классик» требовали закрыть из-за нарушений пожарной безопасности после пожара в 2021 году.