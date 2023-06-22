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В Ростове назвали причину крупного пожара на рынке «Классик»

22 июня 2023, 05:51
Фото: МЧС России по Ростовской области
В Ростове назвали причину крупного пожара на рынке «Классик»
В Ростове-на-Дону горит рынок «Классик», в региональном ГУ МЧС назвали предварительную причину пожара.

Напомним, что пожар на рынке «Классик», который относится к Аксайскому району и находится в непосредственной близости от Ростова-на-Дону, вспыхнул утром 22 июня.

Огонь вспыхнул на складе с посудой и электротехникой. В МЧС уточнили, что речь идет о торговой базе «Альтус». В настоящее время пожар разросся до 2 тысяч квадратных метров.

По предварительной версии, причиной возгорания могли стать проблемы с электропроводкой.

Площадь пожара на рынке «Классик» под Ростовом увеличилась до 2000 квадратных метров
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Видео: МЧС по РО

Для тушения рынка уже направили пожарный поезд и вертолет.

Ранее рынок «Классик» требовали закрыть из-за нарушений пожарной безопасности после пожара в 2021 году.

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