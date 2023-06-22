В Ростове прокуратура пытается выяснить местонахождение задержанных в ДНР наемников

В Южном окружном военном суде в мае прошло заседание по делу пяти иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ в Донбассе. На тот момент по ходатайству прокурора направили запрос в главное управление военной полиции МО РФ, чтобы установить местонахождение подсудимых. Однако ответ так и не пришел.