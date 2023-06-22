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В Ростове прокуратура пытается выяснить местонахождение задержанных в ДНР наемников

22 июня 2023, 15:05
Фото: eng.mil.ru
В Ростове прокуратура пытается выяснить местонахождение задержанных в ДНР наемников
В Ростове в Южном окружном военном суде гособвинитель заявил, что до сих пор не получил ответ на запрос о местонахождении иностранных наемников, задержанных на Донбассе, об этом сообщил портал РИА «Новости».

В Южном окружном военном суде в мае прошло заседание по делу пяти иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ в Донбассе. На тот момент по ходатайству прокурора направили запрос в главное управление военной полиции МО РФ, чтобы установить местонахождение подсудимых. Однако ответ так и не пришел.

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Прокурор заявил, что к четвергу, 22 июня, ответ из управления военной полиции так и не поступил, а потому заседание отложили до 10 августа.

Обращаем внимание, что информация об этом пока не получила подтверждения в официальных источниках.

Напомним, граждан Швеции, Хорватии и Великобритании собираются судить по обвинению в насильственном захвате власти и участии в вооруженном конфликте в качестве наемника, а также вербовке других наемников. В суде ДНР мужчины полностью отрицали свою вину.

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