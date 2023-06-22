В Ростове прокуратура пытается выяснить местонахождение задержанных в ДНР наемников

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В Южном окружном военном суде в мае прошло заседание по делу пяти иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ в Донбассе. На тот момент по ходатайству прокурора направили запрос в главное управление военной полиции МО РФ, чтобы установить местонахождение подсудимых. Однако ответ так и не пришел.
Прокурор заявил, что к четвергу, 22 июня, ответ из управления военной полиции так и не поступил, а потому заседание отложили до 10 августа.
Обращаем внимание, что информация об этом пока не получила подтверждения в официальных источниках.
Напомним, граждан Швеции, Хорватии и Великобритании собираются судить по обвинению в насильственном захвате власти и участии в вооруженном конфликте в качестве наемника, а также вербовке других наемников. В суде ДНР мужчины полностью отрицали свою вину.