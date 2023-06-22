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В Ростовской области будут судить школьного повара, отравившую 29 учеников

22 июня 2023, 12:28
Фото: 1MI
В Ростовской области будут судить школьного повара, отравившую 29 учеников
В Ростовской области в суд направили дело повара Тарасовской школы №2, из-за которой отравились 29 учащихся, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

В четверг, 22 июня, стало известно, что Миллеровский межрайонный следственный отдел СУ Следкома РФ по Ростовской области закончил расследование дела старшего повара столовой Тарасовской школы №2, подозреваемой в нарушении СанПиНа.

Следователи представили версию, согласно которой в январе текущего года женщина нарушила СанПиН, в частности допустила нарушение требований личной гигиены персонала пищеблока, что привело к отравлению 29 учеников: у них диагностировали заболевания желудка и кишечника.

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В ходе расследования женщина полностью признала свою вину, ее дело с собранными материалами собираются направить в суд в ближайшее время для рассмотрения по существу.
Ранее в одной из школ Батайска дети получили обед с накладными ногтями в еде.

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