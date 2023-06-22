В Ростовской области будут судить школьного повара, отравившую 29 учеников

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В четверг, 22 июня, стало известно, что Миллеровский межрайонный следственный отдел СУ Следкома РФ по Ростовской области закончил расследование дела старшего повара столовой Тарасовской школы №2, подозреваемой в нарушении СанПиНа.
Следователи представили версию, согласно которой в январе текущего года женщина нарушила СанПиН, в частности допустила нарушение требований личной гигиены персонала пищеблока, что привело к отравлению 29 учеников: у них диагностировали заболевания желудка и кишечника.
В ходе расследования женщина полностью признала свою вину, ее дело с собранными материалами собираются направить в суд в ближайшее время для рассмотрения по существу.
Ранее в одной из школ Батайска дети получили обед с накладными ногтями в еде.