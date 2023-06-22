В Ростовской области минимальный набор продуктов вырос в цене на 7,9% в 2023 году

При этом стоимость «ростовского» минимального набора продуктов является не самой высокой в ЮФО, где лидером стал Севастополь — здесь показатель стоимости почти достиг 6,1 тысячи рублей с приростом в 7,5% по отношению к декабрю прошлого года. В Краснодарском крае минимальный набор продуктов оценили в 6073,5 рубля, его стоимость с начала года увеличилась на 8,8%.