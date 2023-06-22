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В Ростовской области минимальный набор продуктов вырос в цене на 7,9% в 2023 году

22 июня 2023, 16:44
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области минимальный набор продуктов вырос в цене на 7,9% в 2023 году
В Ростовской области стоимость минимального набора продуктов увеличилась на 7,9% с декабря 2022 года, об этом сообщили аналитики Ростовстата.

В среду, 21 июня, Ростовстат опубликовал данные об изменениях цен на минимальный набор продуктов в Южном федеральном округе. В минимальный набор продуктов в зависимости от пола и возраста включают определенное количество хлебных продуктов, картофеля, овощей, фруктов, сахара, мяса, рыбы, молочной продукции и яиц, а также соли, чая, специй и масла.

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В мае 2023 года в Ростовской области стоимость этого набора составила 5,6 тысячи рублей, что на 7,9% больше, чем заявляли в декабре 2022 года. Разница с предыдущим месяцем также составила 4%.

При этом стоимость «ростовского» минимального набора продуктов является не самой высокой в ЮФО, где лидером стал Севастополь — здесь показатель стоимости почти достиг 6,1 тысячи рублей с приростом в 7,5% по отношению к декабрю прошлого года. В Краснодарском крае минимальный набор продуктов оценили в 6073,5 рубля, его стоимость с начала года увеличилась на 8,8%.

Ранее в Ростовской области объявили о запланированном росте цен в сети «Вкусно — и точка».

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