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В Ростовской области могут увеличить размер пособий за воспитание приемных детей

22 июня 2023, 12:09
Фото: 1MI
В Ростовской области могут увеличить размер пособий за воспитание приемных детей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил увеличить размер пособий семьям, воспитывающим приемных детей-инвалидов и малышей до трех лет, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Губернатор Василий Голубев внес Заксобрание региона законопроект, который позволит увеличить размер денежных выплат приемным родителям, воспитывающим детей-инвалидов и малышей до трех лет.

Ежемесячно вознаграждение предлагают начислять родителям за воспитание каждого ребенка, который не достиг трехлетнего возраста, является инвалидом или имеет ограниченные возможности здоровья — недостатки физического или психического развития.

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Если законопроект губернатора получит поддержку, то выплата за каждого такого ребенка составит 3624 рубля вместо текущего вознаграждения равного 50 рублям. В случае одобрения документа, размер вознаграждения повысят с 1 января текущего года, кроме того, размер выплаты будут ежегодно индексировать.

Законопроект рассмотрят на одном из ближайших заседаний ЗСРО.

Ранее стало известно, как изменится график выплат на детей в Ростовской области с июня.

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