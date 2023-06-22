Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Губернатор Василий Голубев внес Заксобрание региона законопроект, который позволит увеличить размер денежных выплат приемным родителям, воспитывающим детей-инвалидов и малышей до трех лет.
Ежемесячно вознаграждение предлагают начислять родителям за воспитание каждого ребенка, который не достиг трехлетнего возраста, является инвалидом или имеет ограниченные возможности здоровья — недостатки физического или психического развития.
Если законопроект губернатора получит поддержку, то выплата за каждого такого ребенка составит 3624 рубля вместо текущего вознаграждения равного 50 рублям. В случае одобрения документа, размер вознаграждения повысят с 1 января текущего года, кроме того, размер выплаты будут ежегодно индексировать.
Законопроект рассмотрят на одном из ближайших заседаний ЗСРО.
Ранее стало известно, как изменится график выплат на детей в Ростовской области с июня.