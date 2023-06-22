Если законопроект губернатора получит поддержку, то выплата за каждого такого ребенка составит 3624 рубля вместо текущего вознаграждения равного 50 рублям. В случае одобрения документа, размер вознаграждения повысят с 1 января текущего года, кроме того, размер выплаты будут ежегодно индексировать.