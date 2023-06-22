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В Ростовской области продолжительность жизни населения увеличилась до 72,7 лет

22 июня 2023, 16:16
Фото: 1MI
В Ростовской области продолжительность жизни населения увеличилась до 72,7 лет
В Ростовской области продолжительность жизни населения выросла на 2%, об этом рассказал глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

В своем интервью журналу «Здравоохранение России» Юрий Кобзев объявил о росте ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении. В 2022 году этот показатель достиг отметки в 72 года, хотя еще в 2021 году он составлял 69,8 лет.

До 72 лет выросла средняя продолжительность жизни в Ростовской области
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«По итогам первого квартала 2023 года ожидаемая продолжительность жизни составила 72,75 года», — рассказал Юрий Кобзев, уточнив, что прирост по отношению к показателям 2021 года составил 2%.

Ранее стало известно, что смертность в Ростовской области сократилась на 21,4%.

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