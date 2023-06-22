В Ростовской области продолжительность жизни населения увеличилась до 72,7 лет

В своем интервью журналу «Здравоохранение России» Юрий Кобзев объявил о росте ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении. В 2022 году этот показатель достиг отметки в 72 года, хотя еще в 2021 году он составлял 69,8 лет.