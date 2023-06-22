В Сети появились кадры крупного пожара на складе в Волгодонске 22 июня

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В четверг, 22 июня, автомобилисты сняли на видео крупный пожар, разгоревшийся якобы на территории маслозавода. Черный дым густым столбом поднимался от объекта, который находился вне зоны видимости объектива камеры.
Журналисты запросили комментарий у пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области и выяснили, что в 12.08 мск экстренные службы получили сообщение о пожаре на улице Складской, 5Б на территории бывшего склада.
Огонь охватил 250 квадратных метров площади, к месту ЧП выехали 18 пожарных и шесть единиц спецтехники. К 12.40 мск пожар удалось локализовать, еще спустя час полностью ликвидировать огонь.
«Причина устанавливается», — сообщили представители ГУ МЧС.
Ранее в Ростовской области поделились видео с последствиями пожара на рынке «Альтрус».