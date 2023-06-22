Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Крупный пожар произошел на складе с посудой и электротехникой на рынке «Альтус» в Аксайском районе. Огонь быстро распространился на площади в две тысячи квадратных метров.
В ликвидации пожара участвуют 63 спасателя и 21 единица техники. Также к тушению решили подключить вертолет Ми-8, а со станции «Ростов-Главный» к месту ЧП отправился пожарный поезд.
Предварительно, причиной пожара называют проблемы с проводкой.
Обстановка на месте происшествия уточняется.
Ранее появилось видео пожара на рынке «Альтус» под Ростовом.