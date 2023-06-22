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Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на рынке «Альтус» под Ростовом

22 июня 2023, 05:55
Фото: Wikipedia.org
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на рынке "Классик" под Ростовом
В тушении пожара на рынке «Альтус» под Ростовом участвуют более 60 спасателей, 21 единица техники, пожарный поезд и вертолет Ми-8, сообщили в региональном МЧС.

Крупный пожар произошел на складе с посудой и электротехникой на рынке «Альтус» в Аксайском районе. Огонь быстро распространился на площади в две тысячи квадратных метров.

В ликвидации пожара участвуют 63 спасателя и 21 единица техники. Также к тушению решили подключить вертолет Ми-8, а со станции «Ростов-Главный» к месту ЧП отправился пожарный поезд.

Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на рынке "Классик" под Ростовом
Видео: ГУ МЧС России по Ростовской области
Площадь пожара на рынке «Классик» под Ростовом увеличилась до 2000 квадратных метров
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Предварительно, причиной пожара называют проблемы с проводкой.

Обстановка на месте происшествия уточняется.

Ранее появилось видео пожара на рынке «Альтус» под Ростовом.

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