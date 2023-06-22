Всего мэрия собирается изъять участок площадью 1176 квадратных метров, а также выкупить и расселить 18 квартир в этом доме. Собственников недвижимости уведомят об изъятии в течении 10 дней с момента выхода постановления, после чего местная достопримечательность конца XIX века будет расселена и демонтирована.