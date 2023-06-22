Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В четверг, 15 июня, администрация Ростова-на-Дону выпустила постановление о признании аварийным трехэтажного Доходного дома на улице Станиславского, 105, построенного в 1879 году, и изъятии земли под ним.
Всего мэрия собирается изъять участок площадью 1176 квадратных метров, а также выкупить и расселить 18 квартир в этом доме. Собственников недвижимости уведомят об изъятии в течении 10 дней с момента выхода постановления, после чего местная достопримечательность конца XIX века будет расселена и демонтирована.
Напомним, ранее жильцы аварийного строения рассказали о состоянии Доходного дома Рогозиной, физический износ которого составил уже более 75% по данным системы МинЖКХ.