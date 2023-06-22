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Власти Ростова изъяли землю под аварийным Доходным домом Д. Рогозиной

22 июня 2023, 13:54
Фото: Яндекс. Карты
Власти Ростова изъяли землю под аварийным Доходным домом Д. Рогозиной
В Ростове изъяли землю под аварийным домом на улице Станиславского, 105, информация об этом появилась в постановлениях администрации города.

В четверг, 15 июня, администрация Ростова-на-Дону выпустила постановление о признании аварийным трехэтажного Доходного дома на улице Станиславского, 105, построенного в 1879 году, и изъятии земли под ним.

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Всего мэрия собирается изъять участок площадью 1176 квадратных метров, а также выкупить и расселить 18 квартир в этом доме. Собственников недвижимости уведомят об изъятии в течении 10 дней с момента выхода постановления, после чего местная достопримечательность конца XIX века будет расселена и демонтирована.

Напомним, ранее жильцы аварийного строения рассказали о состоянии Доходного дома Рогозиной, физический износ которого составил уже более 75% по данным системы МинЖКХ.

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