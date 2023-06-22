Власти запретят отключать горячую воду в Ростовской области дольше чем на 14 дней

В издании рассказали, что Роспотребнадзор готовит пакет поправок в СанПиН, который введет санкционные меры в отношении предприятий теплоснабжения, приостанавливающих оказание услуг потребителям более чем на две недели. Речь идет о сезонном отключении горячей воды, которое производят во время гидравлических испытаний теплосетей. Компании, которая не успеет завершить работы в двухнедельный срок, грозит отстранение от работы на 90 суток.