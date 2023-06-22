Власти запретят отключать горячую воду в Ростовской области дольше чем на 14 дней

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В издании рассказали, что Роспотребнадзор готовит пакет поправок в СанПиН, который введет санкционные меры в отношении предприятий теплоснабжения, приостанавливающих оказание услуг потребителям более чем на две недели. Речь идет о сезонном отключении горячей воды, которое производят во время гидравлических испытаний теплосетей. Компании, которая не успеет завершить работы в двухнедельный срок, грозит отстранение от работы на 90 суток.
В ведомстве объяснили разработку поправок многочисленными обращениями жителей России, жалобы от которых стали поступать после отмены СанПиНа о гигиенических требованиях к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
Однако эта инициатива уже столкнулась с критикой со стороны Минстроя, представитель которого заявил, что компаниям самим невыгодно затягивать ремонт, поэтому они тратят на работы только необходимое количество времени.
Ранее власти вновь перенесли сроки восстановления горячего водоснабжения ростовчанам.