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Водитель заживо сгорел в грузовике в Ростовской области вечером 21 июня

22 июня 2023, 08:27
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области загорелся грузовик с водителем после автоаварии, сообщили в региональном УГИБДД.

Водитель «Лады Ларгус» перестроился на встречную полосу, где врезался в грузовик Renault. Из-за этого последний автомобиль вылетел с дороги и загорелся.

«Водитель грузового автомобиля сгорел в кабине машины. Второго автолюбителя доставили в больницу», — сказано в сообщении.

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Авария произошла в среду, 21 июня, на дороге Котельниково — Песчанокопское. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства.

Ранее в Ростове пенсионерка заработала переломы обеих рук, попав под колеса электросамоката. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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