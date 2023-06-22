Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Водитель «Лады Ларгус» перестроился на встречную полосу, где врезался в грузовик Renault. Из-за этого последний автомобиль вылетел с дороги и загорелся.
«Водитель грузового автомобиля сгорел в кабине машины. Второго автолюбителя доставили в больницу», — сказано в сообщении.
Авария произошла в среду, 21 июня, на дороге Котельниково — Песчанокопское. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства.
Ранее в Ростове пенсионерка заработала переломы обеих рук, попав под колеса электросамоката. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.