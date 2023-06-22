rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Изображение материала

Жители Морозовска обратились к президенту Путину из-за загрязнения реки Быстрой

22 июня 2023, 17:43
Фото: pxhere.com
Жители Морозовска обратились к президенту Путину из-за загрязнения реки Быстрой
Жители города Морозовска записали видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы спасти реку Быструю от загрязнения канализацией и полного уничтожения, видео опубликовали на видеохостинге YouTube.

На канале жительницы Морозовска Галины Дутовой появилось видеообращение местных жителей к президенту Владимиру Путину. Дончане заявили, что местная ресурсоснабжающая организация ООО «Технология» якобы сбрасывает в реку Быструю канализационные стоки, что приводит к отравлению подземных вод и, по словам жителей Морозовска, росту числа людей с онкологией, проживающих в городе. Кроме того, по словам представителя горожан, в округе регулярно умирают домашние животные — собаки и кошки, а также часто выявляют новые инфекции.

Директор «Дон-Пласта» назвал клеветой обвинение в сбросе красной жижи в реку Ростова
Узнать подробнее

«Без вашей помощи[прим. редакции — президента Владимира Путина] мы эту проблему решить не сможем», — заявил представитель жителей Морозовска.

Вторая группа выступающих добавила к показаниям о качестве воды факт того, что рыба регулярно гибнет, а к берегу и местному пляжу невозможно подойти из-за удушливой вони.

Теперь жители требуют прислать из столицы экологическую службу, которая позволит пролить свет на причину и источник загрязнения, а также запретить сброс неочищенных канализационных стоков в реку.

Ранее директор ростовского предприятия «Дон-Пласт» заявил, что компания не имеет отношения к загрязнению реки Дон в Ростове.

Читайте также:
Инспекторы Минприроды Ростовской области проверят слухи о гибели рыбы в реке БыстраяВ Ростовской области в лед реки Быстрой вмерзли канализационные отходы и мусорВласти Ростовской области заявили о гибели рыбы в реке Быстрой
#Надежда Пустяк#Владимир Путин#Происшествие#Загрязнение экологии#Загрязнение реки#Река Быстрая#Сброс канализационных стоков в реку в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Морозовск#Морозовский район
Подпишитесь
Ростовская область останется приграничным регионом, пока под Ростовом горят рынки
Сегодня, 15:17
В Ростове прокуратура пытается выяснить местонахождение задержанных в ДНР наемников
Сегодня, 15:05
Появилось видео с последствиями пожара на рынке «Альтус» под Ростовом 22 июня
Сегодня, 08:49
Власти запретят отключать горячую воду в Ростовской области дольше чем на 14 дней
Сегодня, 13:38
Адвокат Беркович сообщил подробности обследования помещения у Спорышевой в Ростове
Сегодня, 08:26
Директор «Дон-Пласта» назвал клеветой обвинение в сбросе красной жижи в реку Ростова
Сегодня, 13:25