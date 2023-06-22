Жители Морозовска обратились к президенту Путину из-за загрязнения реки Быстрой

На канале жительницы Морозовска Галины Дутовой появилось видеообращение местных жителей к президенту Владимиру Путину. Дончане заявили, что местная ресурсоснабжающая организация ООО «Технология» якобы сбрасывает в реку Быструю канализационные стоки, что приводит к отравлению подземных вод и, по словам жителей Морозовска, росту числа людей с онкологией, проживающих в городе. Кроме того, по словам представителя горожан, в округе регулярно умирают домашние животные — собаки и кошки, а также часто выявляют новые инфекции.