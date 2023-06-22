Жители Морозовска обратились к президенту Путину из-за загрязнения реки Быстрой

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
На канале жительницы Морозовска Галины Дутовой появилось видеообращение местных жителей к президенту Владимиру Путину. Дончане заявили, что местная ресурсоснабжающая организация ООО «Технология» якобы сбрасывает в реку Быструю канализационные стоки, что приводит к отравлению подземных вод и, по словам жителей Морозовска, росту числа людей с онкологией, проживающих в городе. Кроме того, по словам представителя горожан, в округе регулярно умирают домашние животные — собаки и кошки, а также часто выявляют новые инфекции.
«Без вашей помощи[прим. редакции — президента Владимира Путина] мы эту проблему решить не сможем», — заявил представитель жителей Морозовска.
Вторая группа выступающих добавила к показаниям о качестве воды факт того, что рыба регулярно гибнет, а к берегу и местному пляжу невозможно подойти из-за удушливой вони.
Теперь жители требуют прислать из столицы экологическую службу, которая позволит пролить свет на причину и источник загрязнения, а также запретить сброс неочищенных канализационных стоков в реку.
Ранее директор ростовского предприятия «Дон-Пласт» заявил, что компания не имеет отношения к загрязнению реки Дон в Ростове.