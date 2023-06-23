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Автобусы из Ростова перестали заезжать на территорию ТЦ «Мега»

23 июня 2023, 12:59
Фото: 1MI
Водители автобусов из Ростова отказываются заезжать на территорию ТЦ "Мега"
Водители автобусов из Ростова отказываются заезжать на территорию ТЦ «Мега», жалуются в соцсетях горожане.

Жители Ростова жалуются, что с 23 июня на территорию торгового центра «Мега» перестали заезжать автобусы №85, 85А, 113 и 91. Для этих маршрутов ТЦ является конечной остановкой.

Сейчас пассажиров высаживают прямо на трассе, подвергая их жизнь потенциальной угрозе.

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Ростовчане говорят, что обращались на горячую линию министерства транспорта региона, однако там ответа не получили.

Это далеко не первые жалобы на автобусы, работающие на маршруте из Ростова в «Мегу». Ранее горожане сетовали, что транспорт нельзя отследить на онлайн-картах, а ждать его на остановках поздним вечером приходится часами.

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