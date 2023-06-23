Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Жители Ростова жалуются, что с 23 июня на территорию торгового центра «Мега» перестали заезжать автобусы №85, 85А, 113 и 91. Для этих маршрутов ТЦ является конечной остановкой.
Сейчас пассажиров высаживают прямо на трассе, подвергая их жизнь потенциальной угрозе.
Ростовчане говорят, что обращались на горячую линию министерства транспорта региона, однако там ответа не получили.
Это далеко не первые жалобы на автобусы, работающие на маршруте из Ростова в «Мегу». Ранее горожане сетовали, что транспорт нельзя отследить на онлайн-картах, а ждать его на остановках поздним вечером приходится часами.