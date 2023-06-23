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Банк ДОМ. РФ рассказал о предпочтениях клиентов по ипотеке при ИЖС

23 июня 2023, 10:46
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ проанализировал предпочтения своих клиентов, оформивших ипотеку на частный дом в этом году. Аналитики выяснили, что чаще всего люди выбирают дом среднего размера, а материал стен — газобетонные блоки.

Половина клиентов (47%) выбирают дома площадью 100 — 150 квадратных метров. Такое жилье в основном строят в Краснодарском крае, Татарстане, Самарской, Новосибирской и Челябинской областях.

Примерно треть заемщиков получили средства на дома до 100 квадратных метров. Больше всего такие покупают в Ростовской, Тюменской, Свердловской, Воронежской и Саратовской областях.

Еще 23% пришлось на дома площадью более 150 квадратных метров, преимущественно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях.

Зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что востребованность частных домов растет, так как стоимость квадратного метра в них дешевле, чем в городской квартире, при этом семья выигрывает пространство. По его словам, средняя площадь частного дома в выдачах составляет 125 квадратных метров, а в МКД — это 50 квадратных метров.

«Среди других плюсов — разнообразие вариантов в плане технологий и материалов и, конечно, возможность жить в благоприятной окружающей среде», — рассказал Алексей Косяков.

По данным аналитиков, в разрезе стройматериалов 43% клиентов Банка ДОМ.РФ выбрали газоблоки, 25% — кирпич, еще 21% предпочли деревянные дома.

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