Банк ДОМ. РФ рассказал о предпочтениях клиентов по ипотеке при ИЖС

Зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что востребованность частных домов растет, так как стоимость квадратного метра в них дешевле, чем в городской квартире, при этом семья выигрывает пространство. По его словам, средняя площадь частного дома в выдачах составляет 125 квадратных метров, а в МКД — это 50 квадратных метров.