Банк ДОМ. РФ рассказал о предпочтениях клиентов по ипотеке при ИЖС

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Половина клиентов (47%) выбирают дома площадью 100 — 150 квадратных метров. Такое жилье в основном строят в Краснодарском крае, Татарстане, Самарской, Новосибирской и Челябинской областях.
Примерно треть заемщиков получили средства на дома до 100 квадратных метров. Больше всего такие покупают в Ростовской, Тюменской, Свердловской, Воронежской и Саратовской областях.
Еще 23% пришлось на дома площадью более 150 квадратных метров, преимущественно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях.
Зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что востребованность частных домов растет, так как стоимость квадратного метра в них дешевле, чем в городской квартире, при этом семья выигрывает пространство. По его словам, средняя площадь частного дома в выдачах составляет 125 квадратных метров, а в МКД — это 50 квадратных метров.
«Среди других плюсов — разнообразие вариантов в плане технологий и материалов и, конечно, возможность жить в благоприятной окружающей среде», — рассказал Алексей Косяков.
По данным аналитиков, в разрезе стройматериалов 43% клиентов Банка ДОМ.РФ выбрали газоблоки, 25% — кирпич, еще 21% предпочли деревянные дома.