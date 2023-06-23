Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:39
Updated Сегодня, 20:39
В ряде отделов полиции в Ростовской области объявлен план «Крепость». Он подразумевает экстренный вызов личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.
Baza пишет, что сотрудники ростовской полиции уже подняты по тревогу. Учебная ли она, неизвестно. Ее причины также раскрывать не стали.
В самом МВД информацию о введении плана «Крепость» официально не подтверждали.
Напомним, информация о введении плана «Крепость» может быть связана с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, в Ростов якобы приезжал министр обороны Сергей Шойгу, чтобы разобраться с «Оркестром». Сам Пригожин добавил, что не оставит это просто так. В Минобороны слова главы ЧВК решительно отрицают. Возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.