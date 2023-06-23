Напомним, что Шелепова обвиняют в получении взятки и мошенничестве. По данным следствия, в 2018 году он, работая в ФНС по Ростовской области, получил 93 миллиона рублей от бизнесменов Владимира Полякова и Евгения Аврамова. Предприниматели сбывали зерно через группу компаний «Север». Деньги Шелепов взял за то, чтобы компанию не привлекли к налоговой ответственности, которая достигала 4 миллиардов рублей.