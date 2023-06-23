Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Рассмотрев апелляцию, Ростовский областной суд изменил решение по делу бывшего руководителя управления ФНС Владимира Шелепова. Согласно новому приговору, он будет находиться в колонии строгого режима восемь лет. Кроме того, Шелепов выплатит штраф в размере 467,5 миллиона рублей.
Напомним, что Шелепова обвиняют в получении взятки и мошенничестве. По данным следствия, в 2018 году он, работая в ФНС по Ростовской области, получил 93 миллиона рублей от бизнесменов Владимира Полякова и Евгения Аврамова. Предприниматели сбывали зерно через группу компаний «Север». Деньги Шелепов взял за то, чтобы компанию не привлекли к налоговой ответственности, которая достигала 4 миллиардов рублей.
В 2022 году суд вынес решение по делу и приговорил экс-налоговика к 11 годам лишения свободы. Адвокаты осужденного подали апелляцию, и после ее рассмотрения суд скостил срок до семи лет в колонии строго режима. Это решение не удовлетворило сторону обвинения, и прокуратура подала свою апелляцию. Ростовский областной суд рассмотрел ее и приговорил Шелепова к восьми годам.