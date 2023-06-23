Напомним, «Пивзавод „Южная Заря 1974“» является филиалом пивоваренной компании «Балтика». Предприятие находится в Ростове на улице Доватора. Это одно из крупнейших бюджетообразующих предприятий Южного федерального округа. Эксперты отмечают, что решение Carlsberg уйти из России привело компанию к убыткам в размере 630 миллионов долларов только за первые шесть месяцев 2022 года.