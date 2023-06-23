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Датские владельцы продадут ростовский пивной завод «Балтика»

23 июня 2023, 13:43
Фото: Wikipedia.org
Датская Carlsberg Group нашла инвестора для передачи ростовского пивоваренного завода
Датская пивоваренная компания Carlsberg Group нашла инвестора для передачи ростовского пивоваренного завода, пишут СМИ.

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика». Производитель хочет передать свои активы, включая ростовский пивоваренный завод «Южная Заря 1974», третьей стороне. Таким образом Carlsberg полностью покинет российский рынок.

Carlsberg Group продаст «Балтику» с ростовским заводом «Южная Заря 1974» инвестору
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Слухи об этом ходили с февраля этого года. Сейчас информация о том, что датская компания нашла покупателя для своих активов подтвердилась.

Напомним, «Пивзавод „Южная Заря 1974“» является филиалом пивоваренной компании «Балтика». Предприятие находится в Ростове на улице Доватора. Это одно из крупнейших бюджетообразующих предприятий Южного федерального округа. Эксперты отмечают, что решение Carlsberg уйти из России привело компанию к убыткам в размере 630 миллионов долларов только за первые шесть месяцев 2022 года.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Carlsberg в Ростовской области#Алкоголь в Ростове#Продажа бизнеса#Санкции в России
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