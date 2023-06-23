Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика». Производитель хочет передать свои активы, включая ростовский пивоваренный завод «Южная Заря 1974», третьей стороне. Таким образом Carlsberg полностью покинет российский рынок.
Слухи об этом ходили с февраля этого года. Сейчас информация о том, что датская компания нашла покупателя для своих активов подтвердилась.
Напомним, «Пивзавод „Южная Заря 1974“» является филиалом пивоваренной компании «Балтика». Предприятие находится в Ростове на улице Доватора. Это одно из крупнейших бюджетообразующих предприятий Южного федерального округа. Эксперты отмечают, что решение Carlsberg уйти из России привело компанию к убыткам в размере 630 миллионов долларов только за первые шесть месяцев 2022 года.