Парламентарий вспомнила, что Арбенина в 2018 году якобы заявила украинским СМИ, что действия России в Крыму были «несправедливыми».​ В самом 2014 году присоединение Крыма к РФ она также осудила. Также, по словам Стенякиной, Арбенина не поддерживает СВО.