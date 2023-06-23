Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина заявила, что концерты певицы Дианы Арбениной не должны проходить в Ростове. Напомним, выступление артистки запланировано на 27 июня.
Парламентарий вспомнила, что Арбенина в 2018 году якобы заявила украинским СМИ, что действия России в Крыму были «несправедливыми». В самом 2014 году присоединение Крыма к РФ она также осудила. Также, по словам Стенякиной, Арбенина не поддерживает СВО.
Политическая позиция певицы уже стала причиной отмены ее концертов в ряде городов страны. Теперь ростовский депутат обратилась к КСК «Экспресс» в Ростове с просьбой отменить выступление Арбениной. Обратят ли там внимание на заявления Стенякиной, остается загадкой.
Напомним, цены на билеты на выступление артистки в Ростове составляют от четырех тысяч рублей до девяти тысяч рублей.