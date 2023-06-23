Экологи: Экотехнопарк спасет Липецкую область от переполнения мусорных полигонов

Благодаря экотехнопарку в регионе будет обеспечена утилизация 50% отходов. Объект позволит обслуживать не только сам Липецк, но и три его района — Липецкий, Задонский и Хлевенский. По плану объект расположится в 30 км от реки Дон и в 20 км от реки Воронеж. Первую очередь экотехнопарка компания планирует ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Для реализации проекта РЭО намерен предоставить концессионеру (инвестору) заем из средств облигационного займа в объеме до 95% от суммы капитальных затрат на реализацию первого и второго этапов проекта. Общая сумма вложений компании оценивается в 2,6 млрд рублей с учетом НДС.