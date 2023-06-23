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Экологи: Экотехнопарк спасет Липецкую область от переполнения мусорных полигонов

23 июня 2023, 16:18
Фото: piqsels.com
Переполнение мусорных полигонов в Липецкой области может привести к возникновению пожаров, а также к загрязнению атмосферного воздуха и ухудшению экологической обстановки в регионе.

В этой связи регион принял участие в концессии для создания экотехнопарка. Российский экологический оператор (РЭО) намерен выступить инвестором будущего проекта. Об этом пишет gorod55.ru.

Как отмечается, в настоящее время в регионе функционируют 15 полигонов, совокупная мощность которых достигает 340 тысяч тонн. Однако все объекты уже переполнены. В области построены три объекта обработки общей мощностью 246 тысяч тонн, при этом одна из сортировочных линий на 80 тысяч тонн ТКО загружена только на 2,9 тысячи тонн в год.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, сегодняшняя загрузка полигонов Липецкой области превышает их мощность. А это грозит обвалами, что приведет в конечном итоге к выходу за границы участка мусора.

«Осенью ЧП случилось в Ленобласти, хотя это можно было предотвратить. Вдобавок это вонь и загрязнение воздуха. Поэтому все мусорные полигоны следует рекультивировать. РЭО готов оказать в этом плане финансовую поддержку», — сообщил Буцаев.

Для решения этой проблемы РЭО в рамках подписанной концессии по строительству экотехнопарка построит объект мощностью 200 тыс. тонн, включающий в себя объект размещения и сортировку.

Благодаря экотехнопарку в регионе будет обеспечена утилизация 50% отходов. Объект позволит обслуживать не только сам Липецк, но и три его района — Липецкий, Задонский и Хлевенский. По плану объект расположится в 30 км от реки Дон и в 20 км от реки Воронеж. Первую очередь экотехнопарка компания планирует ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Для реализации проекта РЭО намерен предоставить концессионеру (инвестору) заем из средств облигационного займа в объеме до 95% от суммы капитальных затрат на реализацию первого и второго этапов проекта. Общая сумма вложений компании оценивается в 2,6 млрд рублей с учетом НДС.

Ранее о положительном решении экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, которая оценивала экологическую безопасность проекта и допустимость строительства экотехнопарка с точки зрения воздействия на окружающую среду, рассказал заместитель председателя Общественной палаты Липецкой области Андрей Трофименков.

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