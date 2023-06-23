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Published Сегодня, 13:35

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Экономист рассказал, почему в Ростовской области продолжают дорожать продукты в июне

23 июня 2023, 13:35
Фото: 1MI
Экономист рассказал, почему в Ростовской области продолжают дорожать продукты в июне
В июне основной причиной роста цен на продукты стало подорожание несезонных фруктов и овощей, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

Аналитики Ростовстата к 21 июня подсчитали, что стоимость минимального набора продуктов увеличилась на 7,9% с декабря 2022 года.

Анастасия Миронова пояснила, что рост цен на продукты отчасти связан с подорожанием сезонных овощей и фруктов.

«Сезон сбора урожая еще не начался, прошлогодние запасы подходят к концу. Поэтому цены на несезонные овощи и фрукты к началу лета вырастают на 5-7%», — пояснила эксперт.

Также на подорожании продуктовой корзины сказывается изменение стоимости рубля на мировом рынке с начала 2022 года.

В Ростовской области минимальный набор продуктов вырос в цене на 7,9% в 2023 году
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«Рубль все это время не был абсолютно стабилен, также менялись курсы доллара и евро. А именно в этих валютах проводится большинство сделок на внешнем продуктовом рынке», — объяснила экономист.

Анастасия Миронова предположила, что до конца 2023 года стоимость минимальной продуктовой корзины вырастет еще на 1,5-2%.

Ранее RostovGazeta писала о том, какие продукты помогают побороть стресс.

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#Цены на продукты#Цены#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Анна Ивченко
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