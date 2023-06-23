Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Аналитики Ростовстата к 21 июня подсчитали, что стоимость минимального набора продуктов увеличилась на 7,9% с декабря 2022 года.
Анастасия Миронова пояснила, что рост цен на продукты отчасти связан с подорожанием сезонных овощей и фруктов.
«Сезон сбора урожая еще не начался, прошлогодние запасы подходят к концу. Поэтому цены на несезонные овощи и фрукты к началу лета вырастают на 5-7%», — пояснила эксперт.
Также на подорожании продуктовой корзины сказывается изменение стоимости рубля на мировом рынке с начала 2022 года.
«Рубль все это время не был абсолютно стабилен, также менялись курсы доллара и евро. А именно в этих валютах проводится большинство сделок на внешнем продуктовом рынке», — объяснила экономист.
Анастасия Миронова предположила, что до конца 2023 года стоимость минимальной продуктовой корзины вырастет еще на 1,5-2%.
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