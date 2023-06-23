Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Напомним, что в конце июня в Ростове состоится выступление Дианы Арбениной, которая не поддержала проведение СВО. Большая часть билетов уже раскуплена. Остались только дорогие, стоимостью от 4,5 до 9 тысяч рублей на одного человека.
Ростовский политолог подчеркивает, что, покупая билеты на концерт, ростовчане проявляют определенную несознательность и неуважение к себе и к своей стране.
«Учитывая мировую антироссийскую повестку, заявления не в поддержку СВО идут против нашей страны, против нашего народа, — отмечает Александр Сухарь. — А там, где общество не совсем созрело к адекватному восприятию действительности, должны подключаться государственные органы».
Эксперт убежден в необходимости ведения государственного реестра, куда войдут артисты, певцы, музыканты и писатели, не поддерживающие СВО и выступающие против России.
«Не должны такие люди работать в нашей стране и зарабатывать на наших же гражданах», — делится мнением политолог.
По словам собеседника, в любой другой стране, например в США или Израиле, такой номер бы не прошел.
«В других странах работают подобные реестры. Но у нас действительно сверх либеральное отношение к таким „звездам“. И это, мне кажется, неправильно», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как посетители ресторана в центре Ростова веселились под песню «Ще не вмерла Украина».