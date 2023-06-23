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Эксперт Сухарь призвал отменить концерт не поддержавшей СВО Арбениной в Ростове

23 июня 2023, 07:13
Фото: 1MI
Эксперт призвал отменить концерт критикующий СВО Арбениной в Ростове
Творчество артистов сегодня не отделимо от их социальной и политической позиции. Поэтому не поддерживающим государственную политику России артистам надо запретить выступать у нас с концертами, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что в конце июня в Ростове состоится выступление Дианы Арбениной, которая не поддержала проведение СВО. Большая часть билетов уже раскуплена. Остались только дорогие, стоимостью от 4,5 до 9 тысяч рублей на одного человека.

Ростовский политолог подчеркивает, что, покупая билеты на концерт, ростовчане проявляют определенную несознательность и неуважение к себе и к своей стране.

«Учитывая мировую антироссийскую повестку, заявления не в поддержку СВО идут против нашей страны, против нашего народа, — отмечает Александр Сухарь. — А там, где общество не совсем созрело к адекватному восприятию действительности, должны подключаться государственные органы».

Эксперт убежден в необходимости ведения государственного реестра, куда войдут артисты, певцы, музыканты и писатели, не поддерживающие СВО и выступающие против России.

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«Не должны такие люди работать в нашей стране и зарабатывать на наших же гражданах», — делится мнением политолог.

По словам собеседника, в любой другой стране, например в США или Израиле, такой номер бы не прошел.

«В других странах работают подобные реестры. Но у нас действительно сверх либеральное отношение к таким „звездам“. И это, мне кажется, неправильно», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как посетители ресторана в центре Ростова веселились под песню «Ще не вмерла Украина».

Посетители ресторана в центре Ростова веселились под песню «Ще не вмерла Украина»
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