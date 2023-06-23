Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Еще в конце 2021 года власти Ростова установили в городе десять модульных туалетов. Их расположили в центре города — в самых оживленных его местах: на городской набережной рядом с домами на Береговой, 16а и Береговой, 41-43, на Большой Садовой, 113Б, на Пушкинской, 175 и Пушкинской, 212, на проспекте Ворошиловском, 78. Еще несколько туалетов находятся у домов по Береговой, 8, Московской, 52А и Пушкинской, 25 и в сквере Фрунзе.
Покупка общественных туалетов обошлась администрации Ростова в 29 миллионов рублей. Поставил в город туалеты петербургский предприниматель Егор Евдокимов. От него требовалось установить десять кабин, оборудованных замкнутой системой водоснабжения и водоотведения, пеленальными столиками и как минимум четырьмя камерами видеонаблюдения. Гарантийный срок туалетов составил 10 лет.
Туалеты представляют собой модульную конструкцию серовато-бежевого цвета из двух кабинок с отдельными входами. Одна из них предназначена для маломобильных граждан и оборудована пандусом.
Власти заверяют, что туалеты оснащены обогревателями на случай холодов и вентиляцией для летней жары. Оплатить туалет можно только картой перед посещением. Его стоимость составляет 20 рублей.
Все туалеты, по мнению ростовчан, сильно выделяются на фоне исторической застройки или прогулочной зоны набережной и с эстетической точки зрения не вписываются в окружающую городскую среду.
Жители Ростова регулярно жалуются на муниципальные общественные туалеты. Они утверждают, что туалеты постоянно закрыты. Более того, часто у ростовчан списывают плату за посещение туалета, при этом сама кабинка не открывается. «Туалеты не работают. Сегодня с балкона наблюдаю, как на улице Пушкинской люди платят деньги, а туалет не открывается, а деньги у людей снимают», «Каждый раз в поисках уборной в центре города все оказывается закрыто! Даже в дневное время туалеты в центральном парке закрыты», — пишут горожане.
Корреспондент RostovGazeta посетил муниципальные городские туалеты. Большинство из них, действительно, оказались закрыты. На некоторых указывалось, туалет не работает «по техническим причинам». При этом оплата картой была на них заблокирована.
Работающим оказался лишь один муниципальный туалет на Пушкинской улице. Однако, чтобы посетить его не нужно было платить деньги — кабинки были полностью открыты. Вместе с тем в туалете оказалось невозможным закрыться, также там не работало освещение.
Однако в кабинках, действительно, были установлены обещанные пеленальный столик, рядом располагались пандусы. Внутри находились раковины, мусорное ведро и даже крючки для одежды и сумок.
Власти Ростова тем временем продолжают регулярно отчитываться, что муниципальные общественные туалеты работают, причем круглосуточно и в любое время года. Их ежедневным обслуживанием должны заниматься администрации районов города. На них же лежат и траты на содержание кабинок. Также, по заверениям чиновников, в туалетах ежедневно убираются, а кабинки регулярно дезинфицируют.
Даже если эти утверждения верны, модульные туалеты, на которые потратили почти 30 миллионов рублей, принесли городской казне за год лишь 171 тысячу рублей. Поэтому покупать новые кабинки в департаменте ЖКХ отказались.
Сами ростовчане недоумевают, зачем платить деньги за модульный туалет, если можно с комфортом сходить в туалет в близлежащем общепите: «Бесплатно в кафе забегу и сделаю свои дела. В модульный принципиально не хожу», «Вы эти туалеты открытыми видели? Уверена, закрыли их, чтобы простой люд не испортил да не нагадил».
Также горожане призывают чиновников обратить внимание на опыт московских коллег: «В Москве все бесплатно, и люди там не справляют нужду в кустах», «Почему не сделать как в Москве? Все урбанисты говорят, что общественные туалеты должны быть бесплатными, иначе в них нет смысла».