Жители Ростова регулярно жалуются на муниципальные общественные туалеты. Они утверждают, что туалеты постоянно закрыты. Более того, часто у ростовчан списывают плату за посещение туалета, при этом сама кабинка не открывается. «Туалеты не работают. Сегодня с балкона наблюдаю, как на улице Пушкинской люди платят деньги, а туалет не открывается, а деньги у людей снимают», «Каждый раз в поисках уборной в центре города все оказывается закрыто! Даже в дневное время туалеты в центральном парке закрыты», — пишут горожане.