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Главе СК РФ Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на полицейского с ножом

23 июня 2023, 06:50
Фото: 1MI
Главе СК РФ Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на полицейского с ножом
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования дела о нападении на полицейского с ножом на трассе М-4 «Дон» в Азовском районе, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Следователи представили версию, согласно которой 20 июня подозреваемый напал на полицейского с ножом, чтобы скрыться от правоохранителей, задержавших его у трассы М-4 «Дон» в Азовском районе.

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Пострадавшего госпитализировали, он получает необходимую помощь, а вот злоумышленника задержали и допросили об обстоятельствах произошедшего.

Теперь глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю донского следственного управления Аслану Хуаде доложить о ходе расследования дела о нападении на представителя власти.

Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка после падения на электросамокате.

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