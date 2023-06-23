Главе СК РФ Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на полицейского с ножом

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Напомним, в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Следователи представили версию, согласно которой 20 июня подозреваемый напал на полицейского с ножом, чтобы скрыться от правоохранителей, задержавших его у трассы М-4 «Дон» в Азовском районе.
Пострадавшего госпитализировали, он получает необходимую помощь, а вот злоумышленника задержали и допросили об обстоятельствах произошедшего.
Теперь глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю донского следственного управления Аслану Хуаде доложить о ходе расследования дела о нападении на представителя власти.
Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка после падения на электросамокате.