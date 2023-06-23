Главе СК РФ Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на полицейского с ножом

Напомним, в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Следователи представили версию, согласно которой 20 июня подозреваемый напал на полицейского с ножом, чтобы скрыться от правоохранителей, задержавших его у трассы М-4 «Дон» в Азовском районе.