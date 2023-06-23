Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
На заседании глава региона потребовал от муниципальных руководителей регулярно мониторить уличную торговлю и контролировать, как предприниматели соблюдают законодательство.
Голубев заострил внимание на сезонной торговле овощами и фруктами прямо на улицах и в точках у дорог. Он потребовал не допускать несанкционированной торговли ни в одном из муниципалитетов.
«Надо заблаговременно организовывать комфортные торговые места — с учетом законодательства и действующих правил. Люди это правильно поймут и придут на подготовленные точки», — выразил уверенность Василий Голубев.
Ранее экономист Анастасия Миронова рассказала RostovGazeta, почему в Ростовской области подорожали продукты.