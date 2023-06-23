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Голубев потребовал ужесточить борьбу с торговцами-нелегалами в Ростовской области

23 июня 2023, 14:21
Фото: 1MI
Голубев потребовал ужесточить борьбу с торговцами-нелегалами в Ростовской области
Губернатор Василий Голубев потребовал ужесточить борьбу с несанкционированной торговлей в Ростовской области, сообщили в правительстве региона, вопрос обсуждался на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

На заседании глава региона потребовал от муниципальных руководителей регулярно мониторить уличную торговлю и контролировать, как предприниматели соблюдают законодательство.

Голубев заострил внимание на сезонной торговле овощами и фруктами прямо на улицах и в точках у дорог. Он потребовал не допускать несанкционированной торговли ни в одном из муниципалитетов.

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«Надо заблаговременно организовывать комфортные торговые места — с учетом законодательства и действующих правил. Люди это правильно поймут и придут на подготовленные точки», — выразил уверенность Василий Голубев.

Ранее экономист Анастасия Миронова рассказала RostovGazeta, почему в Ростовской области подорожали продукты.

#Голубев Василий Юрьевич#Несанкционированная торговля#Продажа фруктов и овощей#Цены на продукты в Ростове#Инфляция в Ростовской области#Елена Янкевич#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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