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Из клуба Басты ФК «СКА Ростов-на-Дону» в июне ушли 15 футболистов

23 июня 2023, 07:57
Фото: 1MI
Из клуба Басты ФК “СКА Ростов-на-Дону” в июне ушли 15 футболистов
ФК «СКА Ростов-на-Дону» объявил о прекращении контрактов с 15 игроками, информация об этом появилась в официальном сообществе клуба.

В четверг, 22 июня, в сообществе «СКА Ростов-на-Дону» появился пост с благодарностью игрокам, которые собираются покинуть клуб после истечения срока контракта. В общей сложности из клуба уходят 15 игроков, среди них три вратаря, четыре защитника, шесть полузащитников, а также двое нападающих. Клуб пожелал бывшим игрокам успешной карьеры.

Фото: ФК СКА Ростов-на-Дону

Это удивило болельщиков, которые заявили, что не понимают, кто остается играть. По мнению дончан, клуб слишком часто меняет состав игроков.

«Да уж, и в лицо не успели запомнить. И вот опять новобранцев ждём-с…», — сообщили болельщики.

Ранее стало известно, что с футбольного клуба Басты хотят взыскать 3,6 миллиона рублей.

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