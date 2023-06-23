Из клуба Басты ФК “СКА Ростов-на-Дону” в июне ушли 15 футболистов

В четверг, 22 июня, в сообществе «СКА Ростов-на-Дону» появился пост с благодарностью игрокам, которые собираются покинуть клуб после истечения срока контракта. В общей сложности из клуба уходят 15 игроков, среди них три вратаря, четыре защитника, шесть полузащитников, а также двое нападающих. Клуб пожелал бывшим игрокам успешной карьеры.