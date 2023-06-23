Из клуба Басты ФК “СКА Ростов-на-Дону” в июне ушли 15 футболистов

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В четверг, 22 июня, в сообществе «СКА Ростов-на-Дону» появился пост с благодарностью игрокам, которые собираются покинуть клуб после истечения срока контракта. В общей сложности из клуба уходят 15 игроков, среди них три вратаря, четыре защитника, шесть полузащитников, а также двое нападающих. Клуб пожелал бывшим игрокам успешной карьеры.
Это удивило болельщиков, которые заявили, что не понимают, кто остается играть. По мнению дончан, клуб слишком часто меняет состав игроков.
«Да уж, и в лицо не успели запомнить. И вот опять новобранцев ждём-с…», — сообщили болельщики.
Ранее стало известно, что с футбольного клуба Басты хотят взыскать 3,6 миллиона рублей.