Комбинат «Уральская Сталь» реализует крупные проекты по экологии

На комбинате работают в направлении охраны атмосферы. Улавливающие установки поддерживаются в рабочем состоянии. В то же время устанавливаются новые фильтрационные системы и реконструируются старые. На участке обработки крупногабаритного литья фасонно-литейного цеха установлена инновационная аспирационная установка, способная улавливать более 60 тонн пыли в год. Таким образом, с каждым годом выбросы в атмосферу динамично сокращаются. Денис Сафин также рассказал о снижении на 50 процентов выбросов от дверей коксовых камер. Таких результатов предприятие достигло благодаря идеям работников коксохимического производства.