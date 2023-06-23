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Комбинат «Уральская Сталь» реализует крупные проекты по экологии

23 июня 2023, 06:42
Фото: 1MI
Предприятие «Уральская сталь», входящее в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом, занимается реализацией проектов в сфере обеспечения экобезопасности и минимизации воздействия на окружающую среду.

Около 250 миллионов рублей за последний год направило руководство комбината на защиту водоемов, атмосферы и обращение с отходами, пишет 56orb.ru.

По словам Дениса Сафина, генерального директора УК «Уральская Сталь», экологическая стратегия предприятия заключается в модернизации производственного оборудования и внедрении инновационных технологий.

На комбинате работают в направлении охраны атмосферы. Улавливающие установки поддерживаются в рабочем состоянии. В то же время устанавливаются новые фильтрационные системы и реконструируются старые. На участке обработки крупногабаритного литья фасонно-литейного цеха установлена инновационная аспирационная установка, способная улавливать более 60 тонн пыли в год. Таким образом, с каждым годом выбросы в атмосферу динамично сокращаются. Денис Сафин также рассказал о снижении на 50 процентов выбросов от дверей коксовых камер. Таких результатов предприятие достигло благодаря идеям работников коксохимического производства.

Более пятнадцати лет на производстве действует замкнутый бессточный цикл водоснабжения. Данный процесс предполагает вовлечение в повторный оборот технической воды, которая прошла очистку. Одновременно с этим ведутся работы по сокращению уровня забора воды из реки Урал в процессе производства. Кроме этого, в Ириклинское водохранилище комбинат выпускает десятки тысяч мальков, чтобы пополнить биоресурсы водоема.

Вопросам эффективного обращения с производственными отходами, рационального использования ресурсов и повышения уровня экологической культуры сотрудников комбината предприятие уделяет большое значение. Благодаря внедренному комплексному подходу сейчас утилизируется до полутора миллионов тонн производственных отходов. При этом 46 процентов комбинат перерабатывает своими силами, еще 52 процента отходов передаются на переработку сторонним компаниям, а оставшиеся 2 процента размещаются на экологически безопасном полигоне предприятия.

На базе «Уральской Стали» действует аккредитованная лаборатория, которая занимается мониторингом окружающей среды. Сотрудники лаборатории строго следят, чтобы выбросы в атмосферу вредных веществ от стационарных источников не превышали предельно допустимой концентрации. Помимо этого, предприятие осуществляет замер качества воздуха в санитарно-защитной зоне. За 2022 год было выполнено более 36 тысяч замеров.

Как отметил глава «Уральской Стали» Денис Сафин, наиболее важной составляющей производственной деятельности комбината является минимизация негативного воздействия на экологию. Демонстрируя открытость проводимых экомероприятий, предприятие предлагает различные инициативы по улучшению экологической ситуации в регионе.

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