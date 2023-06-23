Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В Ростове полиция проверила 120 мигрантов. Выяснилось, что более 30 из них находятся в России нелегально. Проверка проходила в Первомайском районе города и в соседнем Аксайском муниципалитете.
В отношении нелегальных мигрантов возбудили дела об административном правонарушении. Более того, в Аксайском районе полицейские нашли мигранта, которые ранее не исполнил решение суда о самостоятельном выезде с территории России. Также правоохранительные органы задержали мигранта, находившегося в федеральном розыске.
Полицейские уточнили, что десять нелегалом выдворят из страны.
Это не первый полицейский рейд в Ростове за последние дни. Ранее в городе на спортивной площадке во время игры в футбол задержали несколько мигрантов без гражданства.