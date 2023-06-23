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МО назвало провокацией слухи об ударе по тылам «Вагнера» рядом с Ростовской областью

23 июня 2023, 19:28
Фото: 1MI
МО назвало провокацией слухи об ударе по тылам "Вагнера" рядом с Ростовской областью
Информация об ударе по «тыловым лагерям „ЧВК „Вагнер“ не соответствует действительности, заявили в Минобороны.

Министерство обороны прокомментировало распространяемых в соцсетях «от имени Е. Пригожина» сообщения о нанесении военным ведомством ударов по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Военные говорят, что информация об этом «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».

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«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции», — заключили в военном министерстве.

Ранее Telegram-каналы писали, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов прибыли в Ростов. Официально эта информация также не подтверждалась.

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