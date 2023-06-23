Министерство обороны прокомментировало распространяемых в соцсетях «от имени Е. Пригожина» сообщения о нанесении военным ведомством ударов по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Военные говорят, что информация об этом «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».