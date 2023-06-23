Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Министерство обороны прокомментировало распространяемых в соцсетях «от имени Е. Пригожина» сообщения о нанесении военным ведомством ударов по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Военные говорят, что информация об этом «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции», — заключили в военном министерстве.
Ранее Telegram-каналы писали, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов прибыли в Ростов. Официально эта информация также не подтверждалась.