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Могилу заключенного из Ростовской области отыскали на Аллее Славы в Нижнем Тагиле

23 июня 2023, 11:38
Фото: 1MI
Заключенный из Ростовской области погиб в зоне СВО и избежал суда в Нижнем Тагиле
Заключенный, отбывавший срок в Ростовской области, погиб в зоне СВО, суда над рецидивистом не дождались потерпевшие в Нижнем Тагиле, пишут местные СМИ.

В прошлом году в Нижнем Тагиле должны были осудить 26-летнего Евгения Ознобихина. Суда над ним ждали местные жители, пострадавшие от учиненных им грабежей и краж. Сам Ознобихин тем времен отбывал наказание в Ростовской области. Однако на суд в Свердловскую область так и не прибыл.

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Выяснилось, что мужчина погиб в конце марта. Его могилу нашли в Нижнем Тагиле на Аллее Славы под флагом ЧВК «Вагнер». Местное издание TagilCity пишет, что Ознобихин, вероятно, отправился из колонии на фронт, где и погиб.

Ранее сообщалось, что вертолетчик Андрей Соболевский из Ростовской области погиб в ходе спецоперации.

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