Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В прошлом году в Нижнем Тагиле должны были осудить 26-летнего Евгения Ознобихина. Суда над ним ждали местные жители, пострадавшие от учиненных им грабежей и краж. Сам Ознобихин тем времен отбывал наказание в Ростовской области. Однако на суд в Свердловскую область так и не прибыл.
Выяснилось, что мужчина погиб в конце марта. Его могилу нашли в Нижнем Тагиле на Аллее Славы под флагом ЧВК «Вагнер». Местное издание TagilCity пишет, что Ознобихин, вероятно, отправился из колонии на фронт, где и погиб.
Ранее сообщалось, что вертолетчик Андрей Соболевский из Ростовской области погиб в ходе спецоперации.