В прошлом году в Нижнем Тагиле должны были осудить 26-летнего Евгения Ознобихина. Суда над ним ждали местные жители, пострадавшие от учиненных им грабежей и краж. Сам Ознобихин тем времен отбывал наказание в Ростовской области. Однако на суд в Свердловскую область так и не прибыл.