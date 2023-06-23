Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Житель Ростова едва не погиб утром 23 июня. Рядом с автовокзалом мужчина упал в русло реки Темерник. Он рухнул на лежащую там бетонную плиту. Чтобы вызволить его оттуда, очевидцы позвонили спасателям.
Прибыв на место, они увидели, что мужчина находится в сознании и может стоять. Доставать его пришлось с помощью альпинистского снаряжения.
После этого пострадавшего передали медикам. Сейчас он госпитализирован.
Ранее охотничьих щенков достали из глубокого колодца в Ростовской области.