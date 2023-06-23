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Мужчина рухнул на бетонную плиту в реке Темерник в Ростове

23 июня 2023, 15:43
Фото: 1MI
Мужчина едва не погиб, упав на бетонную трубу в русле реки Темерник в Ростове
Мужчина едва не погиб, упав на бетонную трубу в русле реки Темерник в Ростове, рассказали в управление по делам ГО и ЧС города.

Житель Ростова едва не погиб утром 23 июня. Рядом с автовокзалом мужчина упал в русло реки Темерник. Он рухнул на лежащую там бетонную плиту. Чтобы вызволить его оттуда, очевидцы позвонили спасателям.

Прибыв на место, они увидели, что мужчина находится в сознании и может стоять. Доставать его пришлось с помощью альпинистского снаряжения.

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После этого пострадавшего передали медикам. Сейчас он госпитализирован.

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