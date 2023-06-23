На федеральной территории «Сириус» пройдет Конгресс молодых ученых

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
При этом отмечается, что ранее заявки на проведение мероприятий — спутников конгресса на своей территории — подали более десяти российских регионов. Об этом пишет gorod55.ru.
Предстоящий Конгресс молодых ученых станет третьим по счету и одним из главных событий 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного ранее тематическим указом президента России.
В организационный комитет конгресса вошли Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Фонд Росконгресс. Официальным партнером выступит медиахолдинг 1MI.
Организаторы ожидают, что Конгресс молодых ученых посетят более 4 тыс. участников. Примечательно, что мероприятие такого уровня объединит представителей академической среды, в первую очередь молодых ученых — победителей конкурсов грантов, студентов, школьников — и ведущих российских исследователей, представителей научных и образовательных организаций, органов власти и бизнес-сообщества.
Одной из целей проведения Конгресса молодых ученых является создание для российского научного сообщества площадок, где главные участники научно-технологического и инновационного процесса могли бы взаимодействовать не только на федеральном, но и на региональном уровне.
Как отмечалось, предварять работу конгресса будут региональные мероприятия-спутники, которые направлены на решение практических задач субъектов с привлечением сил российского научного сообщества, в том числе молодых ученых.