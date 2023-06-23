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На строительство дороги на Театральном спуске в Ростове уйдет больше восьми месяцев

23 июня 2023, 12:47
Фото: rostovgazeta.ru
За год администрация Ростова не смогла выкупить землю на Театральном спуске
За год в Ростове не смогли выкупить землю для строительства дороги на Театральном спуске, об этом сами местные власти рассказали журналистам.

В администрации Ростова рассказали «РБК» о продвижении в строительстве дороги на Театральном спуске. Выяснилось, что власти за год не смогли выкупить земельные участки для реализации проекта. Поэтому, когда именно появится дорога, остается неизвестным.

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Чиновники сообщили, что на само строительство уйдет больше восьми месяцев. Сейчас идут мероприятия по выкупу земельных участков и расположенных на них объектов. Деньги на это выделят из муниципального бюджета.

Ранее сообщалось, что месте бывшего мясокомбината на Театральном проспекте в Ростове появится новый ЖК.

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