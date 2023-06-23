Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В администрации Ростова рассказали «РБК» о продвижении в строительстве дороги на Театральном спуске. Выяснилось, что власти за год не смогли выкупить земельные участки для реализации проекта. Поэтому, когда именно появится дорога, остается неизвестным.
Чиновники сообщили, что на само строительство уйдет больше восьми месяцев. Сейчас идут мероприятия по выкупу земельных участков и расположенных на них объектов. Деньги на это выделят из муниципального бюджета.
Ранее сообщалось, что месте бывшего мясокомбината на Театральном проспекте в Ростове появится новый ЖК.