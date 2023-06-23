Posted Сегодня, 20:22
Published Сегодня, 20:22
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Как пишет канал, представитель «Ростовского парковочного пространства» объяснил, почему не работают установленные в городе паркоматы. По его словам, устройства произведены во Франции. В настоящее время из-за санкционных ограничений возникли сложности с их ремонтом и обслуживанием.
Жителей города предупредили, что оплачивать парковку они могут через приложение RuParking.
Ранее сообщалось, что на месте снесенного ветхого здания в Ростове хотят построить роторную парковку. Однако, по мнению урбаниста Артемия Зайцева, такие карусельные парковки не решат проблему пробок в Ростове.