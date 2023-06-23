Как пишет канал, представитель «Ростовского парковочного пространства» объяснил, почему не работают установленные в городе паркоматы. По его словам, устройства произведены во Франции. В настоящее время из-за санкционных ограничений возникли сложности с их ремонтом и обслуживанием.