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На улицах в Ростове из-за санкций перестали работать французские паркоматы

23 июня 2023, 20:22
Фото: rostovgazeta.ru
На улицах в Ростове из-за санкций перестали работать французские паркоматы
На улицах Ростова-на-Дону пришлось временно отключить паркоматы, изготовленные во Франции, передает телеграм-канал Тютина.

Как пишет канал, представитель «Ростовского парковочного пространства» объяснил, почему не работают установленные в городе паркоматы. По его словам, устройства произведены во Франции. В настоящее время из-за санкционных ограничений возникли сложности с их ремонтом и обслуживанием.

Жителей города предупредили, что оплачивать парковку они могут через приложение RuParking.

В центре Ростова нанесли новую разметку под платную парковку
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Ранее сообщалось, что на месте снесенного ветхого здания в Ростове хотят построить роторную парковку. Однако, по мнению урбаниста Артемия Зайцева, такие карусельные парковки не решат проблему пробок в Ростове.

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