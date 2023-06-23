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Огромные тучи комаров атаковали Таганрог из-за ушедшей от берега рыбы

23 июня 2023, 17:13
Фото: pxhere.com
В Таганроге по улицам города стали носиться огромные рои комаров
В Таганроге по улицам города стали носиться огромные рои комаров, рассказали в соцсетях местные жители.

Жители Таганрога рассказали об огромных роях комаров, заполонивших город. Они издалека напоминают нечто вроде песчаной бури. Большое количество комаров Таганроге объясняют повышенной соленостью воды. Из-за нее подальше от берега ушли рыбы, поедавшие личинки комаров. Поэтому ничто не препятствует их размножению.

В Таганроге по улицам города стали носиться огромные рои комаров
Видео: pxhere.com
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Таганрожцы пишут, что и раньше страдали от нашествий комаров, однако в этом году их стало значительно больше.

Ранее эколог Дмитрий Брыканов рассказал, чем можно заразиться от укуса комара в Ростовской области.

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