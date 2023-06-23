Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Жители Таганрога рассказали об огромных роях комаров, заполонивших город. Они издалека напоминают нечто вроде песчаной бури. Большое количество комаров Таганроге объясняют повышенной соленостью воды. Из-за нее подальше от берега ушли рыбы, поедавшие личинки комаров. Поэтому ничто не препятствует их размножению.
Таганрожцы пишут, что и раньше страдали от нашествий комаров, однако в этом году их стало значительно больше.
Ранее эколог Дмитрий Брыканов рассказал, чем можно заразиться от укуса комара в Ростовской области.