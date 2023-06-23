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После слов Пригожина о визите Шойгу в Ростов возбудили дело о призыве к мятежу

23 июня 2023, 20:25
Фото: Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина"
Уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу возбудили после заявлений главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
Уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу возбудили после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет ТАСС.

Уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу возбудили после слов главы ЧВК «Вагнер». Ранее он заявлял, что по позициям «Оркестра» якобы нанесло удар Минобороны. Он добавил, что «Вагнер» не оставил эти действия без ответа.

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В Национальном антитеррористическом комитете призвали Пригожина «прекратить противоправные действия». Там полагают, что слова главы ЧВК не имеют под собой никаких оснований.

Напомним, также Пригожин заявил, что в Ростов для окончательного решения вопроса ЧВК «Вагнер» приезжал Сергей Шойгу. Официально эта информация подтверждения не находила.

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