Posted Сегодня, 20:25
Published Сегодня, 20:25
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу возбудили после слов главы ЧВК «Вагнер». Ранее он заявлял, что по позициям «Оркестра» якобы нанесло удар Минобороны. Он добавил, что «Вагнер» не оставил эти действия без ответа.
В Национальном антитеррористическом комитете призвали Пригожина «прекратить противоправные действия». Там полагают, что слова главы ЧВК не имеют под собой никаких оснований.
Напомним, также Пригожин заявил, что в Ростов для окончательного решения вопроса ЧВК «Вагнер» приезжал Сергей Шойгу. Официально эта информация подтверждения не находила.