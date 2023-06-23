Уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу возбудили после слов главы ЧВК «Вагнер». Ранее он заявлял, что по позициям «Оркестра» якобы нанесло удар Минобороны. Он добавил, что «Вагнер» не оставил эти действия без ответа.