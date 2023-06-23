Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Ранее СМИ и телеграм-канал «Московская прачечная» завили, что Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов якобы прибыли в Ростов-на-Дону для решения вопросов по «вагнеровцам».
Это же подтвердил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который заявил в одном из своих голосовых сообщений, что Шойгу покинул Ростов в 21.00 мск.
Официально о визите в Ростов Шойгу и Герасимова пока не сообщалось. Информацию, озвученную Пригожиным, не подтверждали.