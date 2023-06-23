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Пригожин заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу покинул Ростов 23 июня

23 июня 2023, 19:35
Фото: мультимедиа.минобороны.рф
Пригожин заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу покинул Ростов 23 июня
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в телеграм-канале своей пресс-службы подтвердил прибытие министра обороны РФ Сергея Шойгу в Ростов.

Ранее СМИ и телеграм-канал «Московская прачечная» завили, что Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов якобы прибыли в Ростов-на-Дону для решения вопросов по «вагнеровцам».

Telegram-каналы сообщили о визите Шойгу в Ростов 23 июня
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Это же подтвердил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который заявил в одном из своих голосовых сообщений, что Шойгу покинул Ростов в 21.00 мск.

Официально о визите в Ростов Шойгу и Герасимова пока не сообщалось. Информацию, озвученную Пригожиным, не подтверждали.

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