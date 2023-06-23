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Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что в морге Ростова прячут тела военнослужащих

23 июня 2023, 20:05
Фото: Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина"
Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу якобы приехал в Ростов
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу якобы приехал в Ростов из-за вопроса частной военной компании, информацию об этом публикует Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

Пригожин заявил, что министр обороны Сергей Шойгу якобы прибыл в Ростов.

Также Пригожин добавил, что якобы располагает информацией о неких трупах военных в ростовском морге. Он утверждает, что их прячут, чтобы, дескать, не афишировать потери в спецоперации.

Официально эту информацию об этом Минобороны не комментировало.

Пригожин заявил, что Шойгу прибыл в Ростов, чтобы разобраться с ЧВК «Вагнер»
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Также в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что слова Пригожина не имеют под собой никаких оснований. Там добавили, что ФСБ возбудило уголовное дело по статье о призыве к военному мятежу.

Информация о всей ситуации уточняется.

Также ранее Пригожин заявил, что Минобороны обстреляло тылы ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве от этого отреклись и назвали слухи об этом провокацией.

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