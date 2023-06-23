Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Пригожин заявил, что министр обороны Сергей Шойгу якобы прибыл в Ростов.
Также Пригожин добавил, что якобы располагает информацией о неких трупах военных в ростовском морге. Он утверждает, что их прячут, чтобы, дескать, не афишировать потери в спецоперации.
Официально эту информацию об этом Минобороны не комментировало.
Также в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что слова Пригожина не имеют под собой никаких оснований. Там добавили, что ФСБ возбудило уголовное дело по статье о призыве к военному мятежу.
Информация о всей ситуации уточняется.
Также ранее Пригожин заявил, что Минобороны обстреляло тылы ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве от этого отреклись и назвали слухи об этом провокацией.