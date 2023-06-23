В хуторе Шолоховского района по подозрению в убийстве задержали местного жителя. Преступление он совершил накануне ночью на своей летней кухне. Там, будучи пьяным, он повздорил со своим 43-летним знакомым. До этого мужчин связывали неприязненным отношения. В порыве эмоций подозреваемый несколько раз ударил оппонента в туловище кухонным ножом. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.