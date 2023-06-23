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Published Сегодня, 16:02

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Пьяный житель Ростовской области заколол знакомого у себя дома

23 июня 2023, 16:02
Фото: 1MI
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в убийстве знакомого
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в убийстве знакомого, сообщили в Следкоме.

В хуторе Шолоховского района по подозрению в убийстве задержали местного жителя. Преступление он совершил накануне ночью на своей летней кухне. Там, будучи пьяным, он повздорил со своим 43-летним знакомым. До этого мужчин связывали неприязненным отношения. В порыве эмоций подозреваемый несколько раз ударил оппонента в туловище кухонным ножом. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.

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Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее в Ростовской области мужчина убил бывшую жену и ее партнера в постели.

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#Алина Заярная#Происшествие#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#Убийство в Ростовской области#Криминал в Ростовской области
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