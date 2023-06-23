Рабочая группа по СВО направила пятый доклад президенту

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
При этом остаются проблемы, которые требуют особого внимания и оперативных решений.
Глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что группа предлагает учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт. Также предлагается предоставить единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их.
В докладе президенту также предложено внести изменения в процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников специальной военной операции, которые находятся на фронте длительное время. Кроме того, предлагается расширить перечень категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий.
Глава рабочей группы отметил, что предложено предоставить статус ветерана боевых действий сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах, участвующих в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов, строителям, которые восстанавливают инфраструктуру, занимаются фортификацией вблизи зоны специальной военной операции и на прилегающих территориях, а также ракетчикам и морякам, участвующим в выполнении боевых задач за пределами зоны спецоперации.
Среди других предложений — инициатива по увеличению производства технических средств реабилитации, а также расширению списка выгодоприобретателей застрахованного участника специальной военной операции в случае его гибели и вопросы, связанные с вступлением в наследство в случае, если извещение о гибели приходит с большим опозданием.
Турчак подчеркнул, что в докладе также уделено особое внимание вопросам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предлагаются комплексные решения, которые должны способствовать ускоренному развитию этого сектора, включая предоставление льгот и субсидий аналогично сфере информационных технологий и электроники, особые условия государственных закупок и ряд других мер.
Напомним, ранее президентом были подписаны законы, разработанные рабочей группой по вопросам специальной военной операции, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Были также подписаны законы об отмене государственной пошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам специальной военной операции и о праве на бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает сайт партии ER.RU.