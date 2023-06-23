Рабочая группа по СВО направила пятый доклад президенту

Глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что группа предлагает учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт. Также предлагается предоставить единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их.