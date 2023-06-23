Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Главный санитарный врач России Анна Попова рекомендовала регионам быть готовыми к профилактике чумы. В частности, местные власти должны заняться информированием населения и его иммунизацией.
Также территориальным управлениям Роспотребнадзора вместе с противочумными учреждениями нужно будет подготовить медиков в части вопросов профилактики чумы. В каждом регионе будет отслуживать эпидемические риски и на их основе проводить необходимые мероприятия.
Ранее сообщалось, что миграция птиц из Украины грозит вспышками птичьего гриппа в Ростовской области.