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Роспотребнадзор призвал Ростовскую область подготовиться к вспышке чумы

23 июня 2023, 16:56
Фото: pxhere.com
В Ростовской области проверят готовность к профилактике чумы
Во всех регионах России, в том числе в Ростовской области, проверят готовность к профилактике чумы, сообщили в Роспотребнадзоре.

Главный санитарный врач России Анна Попова рекомендовала регионам быть готовыми к профилактике чумы. В частности, местные власти должны заняться информированием населения и его иммунизацией.

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Также территориальным управлениям Роспотребнадзора вместе с противочумными учреждениями нужно будет подготовить медиков в части вопросов профилактики чумы. В каждом регионе будет отслуживать эпидемические риски и на их основе проводить необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что миграция птиц из Украины грозит вспышками птичьего гриппа в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Чума в Ростовской области#Роспотребнадзор#Общество#Ростовская область
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