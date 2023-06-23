Аналитики рейтинг самых пасмурных и солнечных городов России. Погода в них анализировалась этой весной. Самым солнечным городом эксперты назвали Челябинск. Солнце там светило 60 дней этой весной. Второе и третье место отошло Омску и Самаре — 57 и 53 солнечных дня соответственно.