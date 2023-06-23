rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:51

Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Изображение материала

Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году

23 июня 2023, 17:51
Фото: pxhere.com
Ростов-на-Дону возглавил топ самых пасмурных городов России
Ростов-на-Дону возглавил топ самых пасмурных городов России, сообщает «Яндекс. Погода».

Аналитики рейтинг самых пасмурных и солнечных городов России. Погода в них анализировалась этой весной. Самым солнечным городом эксперты назвали Челябинск. Солнце там светило 60 дней этой весной. Второе и третье место отошло Омску и Самаре — 57 и 53 солнечных дня соответственно.

Климатолог Иошпа объяснил причину частых и мощных ветров в Ростове
Узнать подробнее

Самым же пасмурных и дождливых аналитики назвали Ростов-на-Дону, осадков этой весной здесь выпало 249 миллиметров. Далее следуют Нижний Новгород (156 миллиметров осадков) и Москва (147 миллиметров осадков).

Напомним, этой весной дожди и снегопады действительно обрушились на Ростовскую область. Из-за непогоды в регионе уже прогнозируют неурожай абрикос, вишни, сливы и черешни. Продолжающиеся ливни влияют и на сбор урожая.

Читайте также:
Агроном Жарунов заявил, что Ростовскую область ждет неурожай из-за дождей в 2023 году«Несколько плодов на дерево»: жители Ростовской области шокированы неурожаем вишни«Как на севере живем»: ростовчане шокированы неурожаем абрикосов из-за ливней и снега
#Алина Заярная#Погода в Ростове#Урожай в Ростовской области#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Ростовчане остались без концертов на крыше и горячей воды, пока поют песни об Украине
Сегодня, 15:03
Нарколог Ковалевский объяснил, почему ростовчане стали меньше пить алкоголь
Сегодня, 13:24
В Ростовской области выследили француза, который незаконно пребывал в России
Сегодня, 09:29
Экономист рассказал, почему в Ростовской области продолжают дорожать продукты в июне
Сегодня, 13:35
Массовые проверки мигрантов начались в Ростовской области
Сегодня, 13:41
Урбанист Зайцев заявил, что карусельные парковки не решат проблему пробок в Ростове
Сегодня, 13:04