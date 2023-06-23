Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Аналитики рейтинг самых пасмурных и солнечных городов России. Погода в них анализировалась этой весной. Самым солнечным городом эксперты назвали Челябинск. Солнце там светило 60 дней этой весной. Второе и третье место отошло Омску и Самаре — 57 и 53 солнечных дня соответственно.
Самым же пасмурных и дождливых аналитики назвали Ростов-на-Дону, осадков этой весной здесь выпало 249 миллиметров. Далее следуют Нижний Новгород (156 миллиметров осадков) и Москва (147 миллиметров осадков).
Напомним, этой весной дожди и снегопады действительно обрушились на Ростовскую область. Из-за непогоды в регионе уже прогнозируют неурожай абрикос, вишни, сливы и черешни. Продолжающиеся ливни влияют и на сбор урожая.