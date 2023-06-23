Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Власти Ростова дали очередное обещание восстановить горячее водоснабжение жителям Западного микрорайона. На этот раз воду обещают дать до 25 июня.
Заместитель главы администрации Ростова Алексей Потешкин выехал в Советский район города и проверил ход работ на тепловых магистралях. Посетил он и проблемный участок на улице Малиновского, 38. Там размер дефекта магистрали составил в диаметре 500 миллиметров. Находится повреждение в труднодоступном месте — под межквартальным проездом.
Сейчас без горячей воды остаются жильцы 23 многоквартирных домов. Горячую воду у них отключили еще 14 мая. Дать ее обещали сначала 7 июня, а затем 12 июня.
Организаторы фестиваля Rostov Roof Live рассказали, что закрывают концертную площадку, размещенную на крыше галереи «Астор». Она находится на Буденновском проспекте в Ростове, по соседству со штабом ЮВО.
Закрыть площадку решено до окончания спецоперации. Об отмене концертов там попросили в администрации Ростова. Там запрет объяснили участившимися атаками беспилотников. Из-за этого концерты на крышах угрожают жизни людей, а также нарушают работу средств связи и радиоэлектронной борьбы.
Теперь выступления в рамках фестиваля перенесут на другие площадки. Билеты зрителей при этом остаются действительными.
22 июня, в День памяти и скорби, посетители одного из ресторанов в центре Ростова устроили танцы под песню Верки Сердючки «Гулянка». В народе песня известна из-за слов в припеве «Ще не вмерла Украина».
В соцсетях формат отдыха ростовчан вызвал немало вопросов. Горожане пишут, что танцы под такую песню в трагичный для всех россиян день, тем более во время спецоперации, является кощунством и неуважением.
Другие же не нашли ничего примечательного в событии, тем более, что песня была написана много лет назад без увязки с нацизмом.