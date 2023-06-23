rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Изображение материала

Ростовчане остались без концертов на крыше и горячей воды, пока поют песни об Украине

23 июня 2023, 15:03
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области 23 июня
В Ростове снова продлили сроки отключения горячей воды, также в городе до конца спецоперации запретили концерты на крышах, а в День памяти и скорби некоторые горожане веселились под песню «Ще не вмерла Украина».

Очередное обещание

Власти Ростова дали очередное обещание восстановить горячее водоснабжение жителям Западного микрорайона. На этот раз воду обещают дать до 25 июня.

Заместитель главы администрации Ростова Алексей Потешкин выехал в Советский район города и проверил ход работ на тепловых магистралях. Посетил он и проблемный участок на улице Малиновского, 38. Там размер дефекта магистрали составил в диаметре 500 миллиметров. Находится повреждение в труднодоступном месте — под межквартальным проездом.

Сейчас без горячей воды остаются жильцы 23 многоквартирных домов. Горячую воду у них отключили еще 14 мая. Дать ее обещали сначала 7 июня, а затем 12 июня.

В Ростове жителям обещают восстановить подачу горячей воды до 25 июня
Узнать подробнее

Без концертов на крыше

Организаторы фестиваля Rostov Roof Live рассказали, что закрывают концертную площадку, размещенную на крыше галереи «Астор». Она находится на Буденновском проспекте в Ростове, по соседству со штабом ЮВО.

Закрыть площадку решено до окончания спецоперации. Об отмене концертов там попросили в администрации Ростова. Там запрет объяснили участившимися атаками беспилотников. Из-за этого концерты на крышах угрожают жизни людей, а также нарушают работу средств связи и радиоэлектронной борьбы.

Теперь выступления в рамках фестиваля перенесут на другие площадки. Билеты зрителей при этом остаются действительными.

В Ростове концертную площадку на крыше «Астора» закрыли до окончания СВО
Узнать подробнее

Проукраинская вечеринка в День памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, посетители одного из ресторанов в центре Ростова устроили танцы под песню Верки Сердючки «Гулянка». В народе песня известна из-за слов в припеве «Ще не вмерла Украина».

В соцсетях формат отдыха ростовчан вызвал немало вопросов. Горожане пишут, что танцы под такую песню в трагичный для всех россиян день, тем более во время спецоперации, является кощунством и неуважением.

Другие же не нашли ничего примечательного в событии, тем более, что песня была написана много лет назад без увязки с нацизмом.

Читайте также:
В День памяти и скорби гости ресторана в Ростове веселились под проукраинскую песнюВ Ростове жителям обещают восстановить подачу горячей воды до 25 июняВ Ростове концертную площадку на крыше «Астора» закрыли до окончания СВО
#Виктория Прутковская#Происшествие#Спецоперация#Отключение горячей воды в Ростове#Концерт в Ростове#Администрация Ростова#ЖКХ в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Нарколог Ковалевский объяснил, почему ростовчане стали меньше пить алкоголь
Сегодня, 13:24
В Ростовской области выследили француза, который незаконно пребывал в России
Сегодня, 09:29
Экономист рассказал, почему в Ростовской области продолжают дорожать продукты в июне
Сегодня, 13:35
Массовые проверки мигрантов начались в Ростовской области
Сегодня, 13:41
Урбанист Зайцев заявил, что карусельные парковки не решат проблему в Ростове
Сегодня, 13:04