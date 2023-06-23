Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
Напомним, что глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал, что в Ростов прибыл глава Минобороны Сергей Шойгу.
«В любом случае, взаимные заявления обоих сторон должны прийти к какому-то консенсусу», — отмечает Александр Сухарь.
Ростовский политолог подчеркивает, что любые противоречия всегда только ухудшают ситуацию.
«Нужна консолидация усилий, ведь противостояния напрямую влияют на боеспособность, и, прежде всего, на моральный дух нашей армии», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta, ссылаясь на издание NewsFrol, сообщала, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов якобы посетили Ростов.