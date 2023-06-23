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Ростовский политолог Сухарь высказался о словах Пригожина о Шойгу и ЧВК «Вагнер»

23 июня 2023, 20:30
Фото: 1MI
Взаимоотношения между Минобром России и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным комментировать сложно. Пока нет четкого понимания, что происходит, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал, что в Ростов прибыл глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В любом случае, взаимные заявления обоих сторон должны прийти к какому-то консенсусу», — отмечает Александр Сухарь.

Ростовский политолог подчеркивает, что любые противоречия всегда только ухудшают ситуацию.

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«Нужна консолидация усилий, ведь противостояния напрямую влияют на боеспособность, и, прежде всего, на моральный дух нашей армии», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta, ссылаясь на издание NewsFrol, сообщала, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов якобы посетили Ростов.

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