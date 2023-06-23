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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Социолог дал советы застенчивым людям

23 июня 2023, 16:27
Социальное взаимодействие в реальной жизни становится все более трудным для людей. Основным фактором этого является увеличение количества общения в интернете

Чтобы преодолеть свою застенчивость и освободиться от неловкости в общении, социолог рекомендует использовать два метода. Во-первых, необходимо проявлять смелость и начинать разговор первым. Хотя это может показаться страшным, окружающие люди воспримут ваш шаг как что-то нормальное, подчеркивает эксперт. Об этом пишет издание nation-news.ru со ссылкой на Insider.

Во-вторых, важно заранее определить свои ожидания и цель встречи. Подбадривая себя перед будущим общением и настраивая себя на правильный лад, вы сможете чувствовать себя более комфортно в любой ситуации, считает социолог.

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