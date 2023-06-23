Руководитель Ростовстата Марина Самойлова заявила, что по итогам первого квартала текущего года средняя зарплата в Ростовской области составила 46 931 рубль. Это на 15,7% больше, чем годом ранее. Самойлова оценила рост как «достаточно значимый». По ее словам, доходы населения в Ростовской области растут каждый год.