Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Руководитель Ростовстата Марина Самойлова заявила, что по итогам первого квартала текущего года средняя зарплата в Ростовской области составила 46 931 рубль. Это на 15,7% больше, чем годом ранее. Самойлова оценила рост как «достаточно значимый». По ее словам, доходы населения в Ростовской области растут каждый год.
Столь радужные данные основываются на той информации, которую в Ростовстат подают предприятия и организации региона. При этом реальная заработная плата, которая высчитывается с учетом инфляции, выросла всего лишь на 4,5%, уточняет «КП — Ростов-на-Дону».
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