rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Изображение материала

Средняя зарплата в Ростовской области увеличилась на 15,7%

23 июня 2023, 16:25
Фото: pxhere.com
Средняя зарплата в Ростовской области якобы увеличилась на 15,7%
Средняя зарплата в Ростовской области якобы увеличилась на 15,7%, заверяют в Ростовстате.

Руководитель Ростовстата Марина Самойлова заявила, что по итогам первого квартала текущего года средняя зарплата в Ростовской области составила 46 931 рубль. Это на 15,7% больше, чем годом ранее. Самойлова оценила рост как «достаточно значимый». По ее словам, доходы населения в Ростовской области растут каждый год.

Более 60% ростовчан решили не продлевать отдых в День России из-за потерь в зарплате
Узнать подробнее

Столь радужные данные основываются на той информации, которую в Ростовстат подают предприятия и организации региона. При этом реальная заработная плата, которая высчитывается с учетом инфляции, выросла всего лишь на 4,5%, уточняет «КП — Ростов-на-Дону».

Ранее RostovGazeta рассказала, какие выплаты и льготы положены учителям Ростова и Ростовской области.

Читайте также:
Зарплаты учителям могут увеличить до 2,5 минимальных размеров оплаты трудаСотрудники донской компании два месяца жили без зарплаты в 2023 годуВ Ростовской области разрыв между зарплатами мужчин и женщин составил 26%
#Виктория Прутковская#Зарплата в Ростовской области#Ростовстат#Статистика в Ростовской области#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Ростовчане остались без концертов на крыше и горячей воды, пока поют песни об Украине
Сегодня, 15:03
Нарколог Ковалевский объяснил, почему ростовчане стали меньше пить алкоголь
Сегодня, 13:24
В Ростовской области выследили француза, который незаконно пребывал в России
Сегодня, 09:29
Экономист рассказал, почему в Ростовской области продолжают дорожать продукты в июне
Сегодня, 13:35
Массовые проверки мигрантов начались в Ростовской области
Сегодня, 13:41
Урбанист Зайцев заявил, что карусельные парковки не решат проблему пробок в Ростове
Сегодня, 13:04