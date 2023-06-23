В Ростов, предположительно, приехали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. По данным издания NewsFrol и Telegram-канала «Московская прачечная», Шойгу мог приехать в столицу Юга по вопросам «вагнеровцев».