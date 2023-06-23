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Telegram-каналы сообщили о визите Шойгу в Ростов 23 июня

23 июня 2023, 18:04
Фото: мультимедиа.минобороны.рф
Telegram-каналы пишут, что Шойгу мог прибыть в Ростов для ареста бойцов ЧВК «Вагнер»
Министр обороны России Сергей Шойгу якобы прибыл в Ростов-на-Дону, пишут NewsFrol, ссылаясь на Telegram-канал «Московская прачечная».

В Ростов, предположительно, приехали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. По данным издания NewsFrol и Telegram-канала «Московская прачечная», Шойгу мог приехать в столицу Юга по вопросам «вагнеровцев».

Около 21.49 мск глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что Сергей Шойгу в 21.00 покинул Ростов.

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Официально о визите в Ростов Шойгу и Герасимова пока не сообщалось. Информацию, озвученную Пригожиным, не подтверждали.

Напомним, с 1 июля всех добровольцев, отправляющихся в зону СВО, обязали подписывать контракт с Минобороны. Всего в России, помимо ЧВК «Вагнер» действует более 40 добровольческих формирований.

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