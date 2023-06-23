Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
В Ростов, предположительно, приехали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. По данным издания NewsFrol и Telegram-канала «Московская прачечная», Шойгу мог приехать в столицу Юга по вопросам «вагнеровцев».
Около 21.49 мск глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что Сергей Шойгу в 21.00 покинул Ростов.
Официально о визите в Ростов Шойгу и Герасимова пока не сообщалось. Информацию, озвученную Пригожиным, не подтверждали.
Напомним, с 1 июля всех добровольцев, отправляющихся в зону СВО, обязали подписывать контракт с Минобороны. Всего в России, помимо ЧВК «Вагнер» действует более 40 добровольческих формирований.